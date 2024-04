CRISTIANA GIRELLI, CONFERENZA STAMPA

Cristianaha parlato in conferenza stampa dallo stadio Vittorio Pozzo di Biella dopo la sconfitta dellaWomen contro l'inter. Le sue parole."Non so se si spiega. In realtà fa parte di un approccio sbagliato da parte nostra. Sicuramente dobbiamo fare un mea culpa per approccio. L'Inter ha approfittato di un inizio di partita nostra secondo me molto soft. Loro hanno sfruttato i nostri errori poi c'è stata reazione ma non è bastato come penso si sia visto. Appelli sui social? Mi fa ridere, penso si sia passato tutti un momento di difficoltà e non è perchè si scrive sui social che vogliamo vincerle poi si fa. Siamo la Juventus e si prova sempre a fare il meglio possibile. Ovvio che non si possa scrivere sui social che vogliamo andare in campo e perdere. Dobbiamo reagire da questa situazione difficilissima e ci prendiamo tutte le nostre responsabilità"."Difficile. Sicuramente perchè veniamo da prestazioni deludenti. La Roma ha vinto il campionato oggi ma l'ha vinto già da un po'. In queste partite non si è visto lo spirito da Juventus ma mi auguro si veda nelle prossime, credo sia doveroso anche per i tifosi. Ci tengo a dire che è un momento di sofferenza per tutte, spero che riusciamo a riuscire la stagione nel miglior modo possibile o almeno in modo dignitoso".