Juventus Women, cosa succede con il rinnovo di Peyraud-Magnin

Laè pronta a proporre il rinnovo di contratto a Pauline, il cui accordo attuale è in scadenza. Il club bianconero vorrebbe trattenere l’estremo difensore francese, ma la decisione finale spetterà a lei.Peyraud-Magnin, classe 1992, è arrivata alla Juventus nell’estate del 2021, diventando rapidamente una figura chiave per la squadra. Con le sue prestazioni affidabili tra i pali, ha contribuito ai successi delle bianconere in Italia e in Europa, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e dei tifosi.La Juventus riconosce il valore della giocatrice e intende prolungare il rapporto, ma la scelta finale sarà della numero uno francese. Diversi club potrebbero essere interessati a garantirle un’opportunità altrove, soprattutto considerando la sua esperienza internazionale con la nazionale francese e nei maggiori campionati europei.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, con la speranza della dirigenza bianconera di raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Il rinnovo di Peyraud-Magnin sarebbe un segnale di continuità per il progetto Juventus Women, ma ora resta da capire quale sarà la volontà della giocatrice per il suo futuro.