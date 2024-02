Novità nel calendario della. La sfida dicontro la, in programma mercoledì 7 febbraio, è stata infatti anticipata dalle 17.00 alle 15.00. Il match è valido per il ritorno dei quarti di finale e vedrà le bianconere partire in netto vantaggio grazie al 4 a 0 dell'andata firmato da Barbara Bonansea, autrice di una doppietta, Cristiana Girelli e Maelle Garbino. Già certa l'assenza di Cecilia Salvai, che il 17 gennaio scorso aveva rimediato un'espulsione e dovrà quindi scontare un turno di squalifica. Prima, tra l'altro, la squadra bianconera è attesa dal big match contro la Roma, previsto domenica 4 alle 16.00.