Juventus Women, decisione presa: si va verso il rinnovo di contratto per Kullberg

Lasi prepara a confermare un importante tassello all'interno dello scacchiere del tecnico Canzi. Il club bianconero, infatti, ha deciso di avvalersi dell’opzione di rinnovo automatico per il contratto di. La società bianconera avrà comunque modo di analizzare la situazione con la calciatrice che però ha dato segnali positivi, in tal senso, confermando di trovarsi molto bene a Torino e in bianconero. Per questo motivo, tutti i tasselli sembrano ormai convergere in un'unica direzione: la sensazione forte è che a questo punto la permanenza all'ombra della Mole sia ormai una formalità.