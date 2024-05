Nel corso del primo tempo della gara contro l'Inter il difensore centrale svizzero dellaWomen Violaè stata costretta ad abbandonare il campo per un infortunio che aveva suscitato preoccupazione in casa Juventus. Dei tagli profondi sulla gamba in seguito ad uno scontro di gioco con possibile interessamento del tendine d'Achille. Calligaris invece ha poi svolto gli esami strumentali e non c'è interessamento del tendine, ha delle ferite profonde e di conseguenza dei punti di sutura, ma la Juventus può tirare un sospiro di sollievo.