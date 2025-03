Juventus Women condannata da un rigore inesistente per l'Inter. Canzi: 'Arbitro inopportuno'

Getty Images

Max, dopo il ko della Juventus Women contro l'Inter , parla così in zona mista al termine della gara."Premesso che l'errore più grave l'abbiamo fatto noi dopo, che è grave. Dal campo ho avuto la sensazione che non fosse rigore. Rivisto, la sensazione è palese. Nel senso che non può essere rigore, guardano tutte la palla, s'incrociano e non ci si può smaterializzare. Poi il tempo di recupero, di una delle ultime partite, era un rigore che non c'era. Inopportuno. Utilizzato un metro diverso durante la partita. Sbagliamo noi, lo fanno gli arbitri. Ma non è che abbiamo perso per l'arbitro, per carità. A fine gara gli ho detto che ha fatto un errore grosso. Parto dal presupposto che gli arbitri sono in buona fede, ha sbagliato come sbagliamo noi".

"Abbiamo fatto la partita preparata, buona gara contro una squadra forte. Diversa rispetto al solito. Le ragazze han fatto quello che ho chiesto. Gli errori pesano tantissimo. Non possiamo pensare di prendere un gol come fatto alla fine. Cosa c'è da buttar via, dico. Non siamo rimasti calmi dopo un'ingiustizia, devi avere la forza di andare avanti per la tua strada".