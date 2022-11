IL TABELLINOMarcatori: 21' Grosso (J), 68' Beccari (C)Juventus Women (4-3-3) - Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Sembrant, Lundorf; Caruso (75' Cernoia), Pedersen, Grosso (68' Zamanian); Bonfantini (75' Duljan), Cantore, Girelli. All. Montemurro.A disposizione: Aprile, Forcinella, Salvai, Boattin, Duljan, Zamanian, Cernoia, Bonansea, ArcangeliComo Women: (4-3-3) - Beretta; Ceccotti, Rizzon, Lipmann, Borini; Pastrenge (62' Picchi), Karlernas, Hilaj, Beccari (90' Bianchi) ; Kubassova (62' Di Luzio), Pavan (80' Rigaglia). All. De La FuenteA disposizione: Korenvciova, Cavicchia, Beil, Rigaglia, Liva, Bianchi, Di Luzio, Picchi, CarravettaAmmonite: Peyraud-Magnin (J), Picchi (C), Borini (C), Girelli (J)Note: rigore sbagliato da Rizzon