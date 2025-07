Juventus Women, come sono andate Lehmann e Calligaris all'Europeo

2024 Chris Ricco

DaDue sue due per la Norvegia di Mathilde Harviken, in campo per tutta la durata dell'incontro, che vince anche contro la Finlandia – dopo il successo contro la Svizzera all'esordio – e sale a quota 6 punti. Due a uno il punteggio finale nel "derby" scandinavo in favore delle norvegesi che, con questo risultato, si sono aritmeticamente qualificate ai quarti di finale con un turno di anticipo.Sorride anche la Svizzera, per la prima volta nel torneo. Le elvetiche superano 2-0 l'Islanda – che saluta, dunque, la competizione anticipatamente dopo due sconfitte nelle prime due gare – e si giocheranno il passaggio del turno nello scontro diretto dell'ultima giornata della fase a gironi contro la Finlandia. Viola Calligaris in campo dall'inizio alla fine della sfida, in panchina, invece, Alisha Lehmann.

LE BIANCONERE IN CAMPO OGGINella giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025, saranno le squadre del Gruppo B che affronteranno la seconda giornata di UEFA Women's EURO 2025.Tra le bianconere impegnate oggi ci saranno le giocatrici italiane che alle ore 21:00 affronteranno il Portogallo. L'Italia è reduce dal successo di misura contro il Belgio, mentre il Portogallo cercherà di invertire la rotta dopo la sconfitta contro la Spagna.