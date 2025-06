2024 Chris Ricco

Juventus Women, come sono andate le giocatrici in campo con le Nazionali

La, tramite il proprio sito ufficiale, riepiloga l'andamento delle sfide più recenti che hanno visto in campo le proprie giocatrici con le rispettive Nazionali in gare di UEFA Women’s Nations League.Folta rappresentativa bianconera nella Nazionale femminile azzurra che ha affrontato la Svezia nella gara di UEFA Women’s Nations League, terminata 0-0 e che lascia l’Italia al terzo posto nel girone a quota 7 punti dopo cinque gare, alle spalle delle scandinave e della Danimarca - entrambe a 9 punti. Minuti in campo in uscita dalla panchina anche pertra le fila della Svezia.

Mezz’ora in campo anche per, nella vittoria arrivata nei minuti finali per gli Stati Uniti Under 23 contro le pari età della Germania, in un match amichevole disputato alla Mechatronik Arena di Aspach.Nella partita di UEFA Women’s Nations League disputata a Odense invece, arriva la vittoria della Danimarca dicontro il Galles: un successo per 1-0 che le pone come detto anche davanti all’Italia nel girone.Pareggio invece per la Norvegia di, titolare nella retroguardia della squadra scandinava nell’1-1 casalingo contro l’Islanda, mentre dilaga la compagine transalpina contro la Svizzera: 4-0 secco per la Francia dicontro la squadra die di, entrata nel finale dalla panchina.