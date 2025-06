Juventus Women, come sono andate le bianconere in nazionale. Girelli-Cantore protagoniste

AFP via Getty Images

DaSerata ricca di gare e di sfide per le giocatrici bianconere scese in campo nelle scorse ore con le rispettive Nazionali, impegnate in gare di UEFA Women’s Nations League e non solo: scopriamo insieme come sono andate le cose.L’ITALIA VINCE IN GALLES GRAZIE A GIRELLI E CANTOREMissione compiuta per l’Italia femminile guidata dal ct Soncin che parte forte contro il Galles e vince con tre gol di testa a Swansea contro il Galles un match terminato 4-1 per le azzurre. A metterci lo zampino sono diverse giocatrici bianconere, con Girelli che firma la sua doppietta personale già nel primo tempo grazie alle reti arrivate dopo 20 minuti e nel recupero della prima frazione. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa poi Cantore, anche lei in gol prima dell’intervallo, in un match che permette all’Italia femminile di restare nella Lega A di Nations League - quella che include le migliori d’Europa, riconoscendone lo status anche in vista delle prossime qualificazioni mondiali.

SUCCESSI PER SVEZIA E FRANCIA, KO LA SVIZZERAComodo 0-2 in trasferta per la Francia di Peyraud-Magnin che supera nell’ultimo quarto d’ora l’Islanda, chiudendo così a punteggio pieno a quota 18 punti in sei gare il girone 2 della Lega A di UEFA Women’s Nations League. Dilaga invece la Svezia di Bennison, entrata a partita in corso nella vittoria per 6-1 della Svezia contro la Danimarca di Vangsgaard, che scivola così nel girone 4 di Lega A alle spalle delle azzurre. Sconfitta casalinga per la Svizzera di Calligaris e Lehmann contro la Norvegia, che vince 0-1 a Sion e si prende il secondo posto nel girone dietro le transalpine.Infine, sconfitta per 2-1 in amichevole per gli Stati Uniti U23 di Brighton contro le pari età della Germania.