Da Juventus.com:Il resoconto dei primi impegni delle giocatrici della Juventus Women con le rispettive nazionali in questo international break.ITALIA E OLANDAIl derby fra bianconere andato in scena fra Italia e Olanda se lo sono aggiudicato le azzurre con la vittoria per 2-0 nella prima giornata di qualificazione al prossimo Europeo. In campo Lenzini, Salvai, Boattin, Caruso e Bonansea per la nazionale italiana (prossimo impegno il 9 aprile in Finlandia), Beerensteyn per quella dei Paesi Bassi (impegnata martedì contro la Norvegia).FRANCIASorrisi per Peyraud-Magnin e Cascarino grazie alla vittoria all’esordio del girone di qualificazione al prossimo Europeo: 1-0 con la loro Francia contro l’Irlanda, martedì 9 la prossima sfida in Svezia.SVIZZERAViola Calligaris grandissima protagonista del trionfo della Svizzera contro la Turchia: per il difensore bianconero una doppietta da incorniciare nel 3-1 finale della sua nazionale. Martedì 9 impegno in Azerbaigian.BOSNIA ED ERZEGOVINASfortunata autorete per Gloria Sliskovic nella sconfitta per 3-0 della sua Bosnia ed Erzegovina in Portogallo nell’incontro valido per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il 9 aprile il prossimo match in casa contro l’Irlanda del Nord.CANADAScenderà in campo questa sera alle 21:30 Julia Grosso nella semifinale della SheBelieves Cup contro il Brasile del suo Canada: la vincente affronterà in finale una fra USA e Giappone nella notte italiana fra martedì e mercoledì.NIGERIAImportantissima vittoria per 1-0 della Nigeria di Joe Echegini nell’andata del confronto con il Sudafrica nella ricerca di un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il 9 aprile previsto il ritorno in trasferta.LE GIOVANILIAmichevole prestigiosa per l’Italia U23 contro la Francia terminata con la vittoria delle transalpine per 4-2. Un sorriso per l’attaccante bianconera Asia Bragonzi autrice di una delle due reti nella nazionale italiana.Doppio risultato a occhiali per l’Under 19 azzurra che ha pareggiato sia la sfida con il Portogallo che quella con la Svizzera per 0-0. Le tre bianconere convocate Bellagente, Gallo e Moretti saranno ancora impegnate il prossimo martedì nel match con l’Inghilterra.Entrambe le gare (martedì 9 il terzo impegno con la Germania) dall’inizio per Elsa Pelgander con l’Under 19 della Svezia: il primo incontro terminato 3-0 per la svedesi contro l’Ungheria, il secondo 0-0 contro le pari età della Romania.