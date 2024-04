Da Juventus.com:Il resoconto degli ultimi impegni delle giocatrici della Juventus Women con le rispettive Nazionali in questa sosta di aprile.NIGERIANon possiamo non partire dal dolcissimo pareggio a reti bianche della Nigeria di Joe Echegini. Lo 0-0 della finale di ritorno contro il Sudafrica – dopo l'1-0 in Nigeria di venerdì 5 aprile – ha regalato alle biancoverdi il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi.ITALIAFinale amaro per le nostre bianconere impegnate con la Nazionale azzurra. Nella seconda gara di qualificazione al prossimo Europeo (2025) l'Italia cade 2-1 in trasferta – a Helsinki – contro la Finlandia. Lenzini, Boattin, Caruso e Cantore in campo dall'inizio, Girelli verso la metà della ripresa. In vantaggio con Di Guglielmo, le azzurre nel secondo tempo vengono raggiunte e poi sorpassate. I prossimi impegni che vedranno impegnata la Selezione guidata dal C.T. Soncin si svolgeranno tra fine maggio e inzio giugno.OLANDANello stesso gruppo dell'Italia c'è anche l'Olanda di Beerensteyn che, dopo la sconfitta all'esordio proprio contro le Azzurre, trova la sua prima vittoria nel girone di qualificazione a EURO 2025. A Breda, le olandesi – proprio con un gol di Lineth dopo appena sei giri di orologio dal fischio d'inizio – superano 1-0 la Norvegia e si portano a 3 punti dopo due gare giocate. Nel Gruppo A, dopo due turni, è l'equilibrio a regnare sovrano: tutte le squadre – Finlandia, Italia, Norvegia e Olanda – hanno totalizzato tre punti in classifica.FRANCIASecondo clean sheet consecutivo per Peyraud-Magnin in queste qualificazioni ai prossimi Europei. Le transalpine, dopo l'1-0 contro le irlandesi, si impongono con lo stesso punteggio in Svezia, a Goteborg. Sei punti, dunque, dopo le prime due giornate per le francesi.SVIZZERADopo il tris alla Turchia, con super doppietta di Calligaris, la Nazionale elvetica segna quattro gol all'Azerbaigian e vola a quota 6 punti in classifica – al primo posto in solitaria – nel proprio girone di qualificazione a EURO 2025. Ancora una volta in campo dal primo minuto – e per tutta la partita – Calligaris che contro le azere, però, non ha trovato la via della rete.BOSNIA ERZEGOVINANella seconda giornata delle qualificazioni all'Europeo, la Bosnia Erzegovina di Sliskovic – titolare anche in questo match – cade contro l'Irlanda del Nord. Uno a tre il punteggio finale, con la Nazionale bosniaca abile a reagire allo svantaggio iniziale riportando in equilibrio il match esattamente due minuti dopo lo 0-1. Bell e Magil, però, nel giro di otto minuti fissano definitivamente il punteggio sull'1-3 a favore dell'Irlanda del Nord.CANADASfiora soltanto l'impresa di vincere la SheBelives Cup il Canada di Grosso. A trionfare, soltanto ai calci di rigore dopo un match estremamente equlibrato e terminato 2-2, sono gli Stati Uniti. Julia, subentrata al minuto 73, ha segnato il rigore che è andata a calciare, ma a vincere – dopo una lotteria che si è prolungata oltre i canonici cinque tiri dal dischetto a testa – è stata la Nazionale a stelle strisce.LE GIOVANILICade 4-1 contro le pari età inglesi l'Italia Under 19. Dopo i due pareggi per 0-0 contro Portogallo e Svizzera, le Azzurrine passano in vantaggio contro l'Inghilterra prima di essere raggiunte e superate. Gallo e Moretti le bianconere in campo dal primo minuto, con Bellagente subentrata nella ripresa. Una sconfitta resa meno amara dalla contemporanea vittoria del Portogallo sulla Svizzera che permette, così, all'Italia di mantenere il terzo posto nel girone e, soprattutto, un posto nella Lega A in vista dei sorteggi delle qualificazioni della prossima stagione.Ancora in campo dall'inizio Pelgander con la sua Svezia Under 19 che, come le pari età dell'Italia, si è arresa con lo stesso punteggio (1-4) contro la Germnaia. Una sconfitta che non permette alla scandinave di partecipare alla fase finale dell'Europeo di categoria che si disputerà questa estate – a luglio per la precisione – in Lituania.