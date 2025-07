Juventus Women, come sono andate le bianconere in campo all'Europeo e chi gioca oggi

AFP via Getty Images

Da Juventus.com:È una sconfitta indolore quella dell'Italia nella terza giornata del Gruppo C del campionato europeo che si sta giocando quest'estate in Svizzera. Nonostante il 3-1 contro la Spagna, le azzurre - con il secondo posto proprio alle spalle delle spagnole - centrano la qualificazione ai quarti di finale delle competizione in virtù dei 4 punti conquistati nelle due gare precedenti contro Belgio e Portogallo. A Berna in campo dal primo minuto le bianconere Lenzini, Salvai, Boattin e Bonansea, spazio nella ripresa invece per Girelli e Cambiaghi.

Ai quarti di finale, in programma il prossimo 16 luglio, sarà derby bianconero contro la Norvegia di Harviken.LE BIANCONERE IN CAMPO OGGINella giornata di oggi, sabato 12 luglio 2025, toccherà alle Nazionali del Gruppo C affrontare la terza e ultima giornata di UEFA Women's EURO 2025.Solamente Amalie Vangsgaard sarà impegnata fra le bianconere nell'ultima gara delle scandinave in questa manifestazione: l'attaccante della Juventus Women sfiderà con la sua Danimarca alle ore 21:00 la Polonia.