Juventus Women, come sono andate le bianconere all'Europeo e chi gioca oggi

Da Juventus.com:Si chiude con un'altra sconfitta il cammino della Danimarca nel UEFA Women's EURO 2025, con la squadra biancorossa che termina il torneo all'ultimo posto del girone C incassando un ko anche contro la Polonia in un raggruppamento dominato dalla Svezia e in cui la Germania si è presa il secondo piazzamento valido per l'accesso ai quarti di finale.Nell'ultimo match disputato dalla squadra danese, spazio in campo negli ultimi dieci minuti per Amelie Vangsgaard - quando il gol del 3-2 che ha accorciato le distanza ha fatto sperare invano le danesi di evitare un'altra sconfitta.

LE BIANCONERE IN CAMPO OGGINella giornata di oggi, domenica 13 luglio 2025, toccherà alle Nazionali del Gruppo D affrontare la terza e ultima giornata di UEFA Women's EURO 2025.La Francia di Pauline Peyraud-Magnin, a punteggio pieno finora nel girone, sfida i Paesi Bassi della nuova arrivata Danielle de Jong che invece vanno a caccia di punti per conquistare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.