Juventus Women, come sono andate le bianconere all'Europeo

Getty Images

DaSorridono altre due bianconere all'esordio – nello specifico due dei nostri portieri – all'Europeo in Svizzera: Danielle de Jong e Pauline Peyraud-Magnin.Alle ore 18:00 di ieri – sabato 5 luglio 2025 – i Paesi Bassi di Danielle de Jong, rimasta in panchina per tutta la durata del match, hanno superato con un netto 3-0 il Galles.Vittoria di prestigio nel match delle ore 21:00, invece, per la Francia di Pauline Peyraud-Magnin, in campo dall'inizio alla fine a difesa della porta delle transalpine. Contro le campionesse in carica dell'Inghilterra le francesi si sono imposte 2-1 passando in vantaggio 2-0 nel primo tempo e incassando la rete delle inglesi soltanto a tre minuti dal novantesimo.

LE BIANCONERE IN CAMPO OGGINella giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025, inizierà la seconda giornata di UEFA Women's EURO 2025 con le due partite del Gruppo A.Saranno tre le bianconere coinvolte con le loro rispettive Selezioni: alle ore 18:00 la Norvegia di Mathilde Harviken affronterà la Finlandia e alle ore 21:00 sarà il turno di Viola Calligaris e Alisha Lehmann che, con la Svizzera padrona di casa, se la vedranno con l'Islanda.