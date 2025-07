Juventus Women, come sono andate le bianconere all'Europeo

Getty Images

DaCome accaduto venerdì (18 luglio) alla Svizzera, anche la Francia di Pauline Peyraud-Magnin saluta UEFA Women's EURO 2025. Nell'ultimo quarto di finale del tabellone, la Nazionale transalpina si arrende al St. Jakob-Park di Basilea alla Germania al termine di un match ricco di colpi di scena.Dopo meno di un quarto d'ora le tedesche restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Hendrich e vanno sotto di una rete proprio per via della trasformazione di Geyoro dagli undici metri concessa proprio da Hendrich. La Germania, però, reagisce e dieci minuti più tardi trova il pareggio. Un pareggio che accompagnerà le squadre fino ai calci di rigore, nonostante due reti segnate dalla Francia – e poi annullate – e un tiro dal dischetto fallito dall'autrice del momentaneo 1-1, Nusken, grazie a un super intervento di Peyraud-Magnin. Dagli undici metri le squadre vanno a oltranza, dopo un errore per parte, e a risultare decisivo al settimo calcio di rigore delle transalpine è l'errore di Sombath che si vede respingere il proprio tentativo da Berger.

La Selezione teutonica è l'ultima semifinalista e affronterà la Spagna. L'Italia, invece, se la vedrà con l'Inghilterra.