Juventus Women, Chiara Beccari: 'È stato un periodo difficile. Tornare al goal è importante per un motivo'

Milan-Juventus Women, parla Chiara Beccari

L'attaccante della Juventus Women Chiara Beccari ha parlato al termine della sfida contro il Milan. Le sue parole:“Aspettavo il goal da tanto, è stato un periodo un po’ difficile per me ma tornare a segnare è importante proprio per la fiducia in me stessa. Lo aspettavo da tanto e sono contenta sia arrivato proprio oggi”.“Spero mi dia la spinta per finire al meglio la stagione, mi serviva un segnale di fiducia quindi spero possa essere la svolta”.