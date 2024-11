Juventus Women, l'avversaria ai quarti di Coppa Italia

La Juventus Women si è imposta per 4-0 oggi allo stadio Olivieri di Verona sull'Hellas di Ventura. Una vittoria che porta le firme di Cantore, Beccari, Vangsgaard e Boattin. Con questa vittoria la squadra di Max Canzi approda ai quarti di finale di Coppa Italia, ma chi sarà la prossima avversaria?La squadra allenata da Max Canzi affronterà la Lazio che ieri si è imposta per 7-2 sul Como Women. Sfida in programma il 14 gennaio.