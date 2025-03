Getty Images

Juventus Women, che traguardo per Krumbiegel!

3 ore fa



Una bella notizia in casa Juventus Women. Paulina Krumbiegel, esterno offensivo classe 2000 arrivata in estate in bianconero è stata convocata dalla Germania, la sua nazionale. La giocatrice non veniva convocata dalla nazionale maggiore dal novembre 2023. Oggi invece ottiene una convocazione per la doppia sfida di Nations League contro la Scozia in programma nella sosta nazionali di aprile. Un bel traguardo quindi per un giovane talento di casa Juventus Women. La giocatrice in questa stagione è protagonista di una buona stagione con la maglia bianconera, ottenendo cosi anche la chiamata in nazionale.