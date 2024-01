Il vice presidente, Javier, ha sorpreso i tifosi oggi con la sua presenza a Biella per assistere alla partita tra. Il leggendario ex giocatore argentino è stato avvistato tra il pubblico, dimostrando il suo interesse per il calcio femminile e supportando la crescita della disciplina. La sua presenza ha generato grande interesse e ha evidenziato l'importanza della visibilità del calcio femminile anche tra i grandi nomi del calcio maschile. La partita si sta svolgendo ora, Zanetti ha colto l'occasione per portare il saluto al tecnico viola, suo cognato Sebastián de la Fuente.