DaLa prima giornata della Poule Scudetto e della Poule Salvezza si è giocata nel fine settimana del 16-17 marzo 2024.Le Juventus Women hanno iniziato il loro cammino in questa seconda fase del campionato pareggiando 3-3 in trasferta dell'Inter.La Divisione Serie A Femminile ha annunciato la sua "Top 11" dell'ultimo turno disputato e sono tre le bianconere inserite in questa speciale classifica: Estelle Cascarino, Arianna Caruso e Jennifer Echegini.La francese è stata la giocatrice di movimento con più palloni recuperati nel turno di campionato appena concluso (12, almeno due più di qualsiasi altra) e una delle quattro con più intercetti (quattro).La numero 21, oltre ad avere realizzato un gol nel 3-3 tra Inter e Juventus, è stata la giocatrice con più cross effettuati in questo turno di campionato – sei, corner inclusi –.L'attaccante classe 2001, oltre ad avere realizzato uno dei tre gol della Juventus in casa dell’Inter, è stata la giocatrice che ha effettuato più conclusioni in questa giornata – sette, di cui cinque nello specchio, in soli 31 minuti –, almeno due più di qualsiasi altra.