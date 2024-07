Comunicato

La Juventus Women ha concluso un'operazione corposa con la Sampdoria. Cinque giocatrici bianconere andranno in prestito al club blucerchiato per la prossima stagione. Di seguito la nota del club.



"Nella stagione 2024/2025 saranno cinque le giocatrici bianconere che vestiranno la maglia della Sampdoria. Sono ufficiali, infatti, i prestiti annuali di Roberta Aprile, Nicole Arcangeli, Sofia Bertucci, Giulia Bison e Sabrina Nespolo.

Portiere, classe 2000, Aprile nella prossima annata difenderà i pali del club blucerchiato. Sono state sette, tra tutte le competizioni, le presenze di Roberta in Prima Squadra nell'ultima stagione disputata in bianconero.



Anche Arcangeli, attaccante classe 2003, dopo la seconda parte della scorsa stagione trascorsa in prestito in Campania, al Pomigliano, giocherà per un anno in Liguria, con la Sampdoria. Dopo il prestito annuale al Napoli Femminile, è ufficiale la cessione temporanea di Bertucci – difensore classe 2004 – alla Sampdoria, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus Women.



Stessa destinazione anche per Bison. Una bella esperienza per l'attaccante classe 2005 dopo la firma del suo primo contratto da professionista con la Juventus Women. Per Nespolo, anche lei di ruolo portiere, sarà la seconda stagione in prestito in Liguria, dopo quella da poco conclusa.



In bocca al lupo, ragazze!"