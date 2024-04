Ceciliaai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole:"Ovviamente perdere non fa mai piacere, oggi è andata cosi, siamo consapevoli che possiamo fare di più e dobbiamo prendere del positivo, abbiamo dato tanto ma forse non tutto e forse un po' tardi. Ci siamo dette questo ma dobbiamo rimanere unite"."Oggi siamo partite un po' timide e contratte, abbiamo avuto questa sensazione tutte. Brave loro a sfruttare la prima o seconda occasione effettiva, il rammarico è la partenza timida"."Non è stata una delle nostre stagioni migliori, dobbiamo cercare ci concluderla al meglio perché quando indossi questa maglia devi giocare sempre per vincere indipendentemente dalla classifica. Una stagione di alti e bassi e chi vince l'ha meritato".- "Da noi, dal coraggio che questi anno abbiamo perso, fiducia, in noi stesse e in noi come squadra. Deve partire da noi, dobbiamo lavorare su di noi e sono sicura riusciremo".