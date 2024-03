DaIl 20 marzo, per la prima volta, è andato in scena a Vinovo lo “Youth Talent Group”, che avrà cadenza mensile: una selezione di calciatrici del settore giovanile femminile bianconero ha avuto l’occasione di svolgere un allenamento curato e seguito dallo staff della Prima Squadra, cui hanno assistito anche Arianna Caruso e Cecilia Salvai. Obiettivo: rendere partecipi le giovani calciatrici bianconere del “mondo” legato alla Prima Squadra, ma anche prepararle e inserirle all’interno di un percorso che guarda con ambizione al calcio “delle grandi”, mettendo come sempre al centro la crescita della giocatrice. A questa prima sessione hanno partecipato dodici giocatrici di cui due portieri, classe 2008/2009 (U15 e U16), selezionate per merito sportivo e comportamento.