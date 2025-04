Juventus Women, capolavoro Canzi: nessuno fa meglio in Italia

Getty Images

La Juventus Women si conferma ancora una volta una delle realtà più complete e competitive della Serie A femminile. A testimoniarlo, non sono solo i risultati, ma anche i numeri offensivi che raccontano di una squadra dal potenziale corale eccezionale. Con 15 giocatrici andate a segno finora nel campionato in corso, la formazione bianconera è quella che vanta più marcatrici in questa Serie A.Si tratta di un dato significativo che evidenzia la ricchezza tecnica e tattica della rosa, capace di trovare soluzioni da ogni reparto e in ogni momento della partita. Solo una volta la Juventus Women ha fatto meglio in una singola stagione: nel 2022/23, quando furono addirittura 17 le giocatrici capaci di segnare almeno una rete in campionato.

Un altro aspetto rilevante riguarda la distribuzione dei gol: ben nove calciatrici hanno già messo a segno almeno tre reti in questa edizione del torneo. Un dato che parla di una squadra senza dipendenze individuali, in grado di sfruttare al massimo il collettivo e la varietà del suo arsenale offensivo.La Juventus Women continua così a imporsi non solo per la qualità del gioco, ma anche per la profondità e l’efficacia delle sue interpreti.