Juventus Women, Canzi: 'Sono una persona molto diversa, non avrei mai pensato che...'

Getty Images

Le parole di Canzi

, tecnico dellaha parlato brevemente ai microfoni di Sky dopo la vittoria dellafemminile contro la Roma.- "Ciclopica, posso dire ciclopica, bellissima. Bellissima perché è il coronamento di una stagione meravigliosa, siamo arrivati a un trofeo con una prestazione, credo, indiscutibile".- "Noi siamo questi, abbiamo costruito tutta la nostra stagione verticalizzando. Noi non siamo mai orizzontali nelle nostre partite, non abbiamo quasi mai questo tipo di gioco, proprio per caratteristiche delle giocatrici nostre".

- "L'ho detto alle ragazze prima della partita, in quella che è stata una riunione più motivazionale e umana che tecnica: io sono una persona molto diversa da quando ho iniziato, non pensavo che dopo tanti anni di carriera potessi crescere così tanto. Devo ringraziarle perché mi hanno arricchito molto".