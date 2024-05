Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:"Non mi era mai capitato di chiudere un contratto anticipatamente, sono commosso per la dimostrazione di stima a livello umano che tutti mi state dando, al di dell'aspetto sportivo. A Pontedera ho vissuto i due anni migliori della mia carriera, lascerò qui grandissimi rapporti, anche di amicizia, e ho vissuto la città come mai mi era capitato prima d'ora: sono diventato per certi aspetti pontaderese, mi sento adottato dai tifosi e dalla città. Non è semplice lasciare, la mia è una scelta professionale, di campo, andrò a fare qualcosa in un contesto diverso: se lascio è perché c'è qualcosa di grosso e particolare. Non posso dire quello che sarà ma è un'avventura che mi stimola".L'allenatore è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus Women