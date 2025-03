Juventus Women, Canzi prima della sfida con il Milan: 'Essere arrivati fin qui non ci soddisfa'

Getty Images



Milan Women-Juventus Women: le parole di Canzi

Lasi prepara ad un'altra sfida molto importante nella Poule Scudetto: le bianconere digiocheranno contro il Milan in trasferta. Le parole del tecnico alla vigilia del match.IL BILANCIO DELLA STAGIONE - "Nel momento in cui sono stato chiamato, gli obiettivi stagionali erano quelli di cercare di arrivare in fondo in più competizioni possibili, e siamo dove dobbiamo essere. Anche in Champions League abbiamo raggiunto la fase a gironi, che era quanto il Club ci chiedeva. Adesso dobbiamo concretizzare: l’appetito vien mangiando…".

IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Essere arrivati qui non ci soddisfa ovviamente, ma va detto che è stata una settimana molto importanteentrambe, perché la Roma aveva forse l'ultima possibilità di poter lottare ancora per lo Scudetto, quindi ha giocato al massimo di quello che poteva giocare e ne è venuta fuori una partita bellissima. Mi è piaciuta la voglia delle ragazze di dare tutto fino alla fine, perché poi alla fine tutti noi siamo giudicati dai risultati, il resto sono chiacchiere. Le partite si analizzano con tantissimi dati ed è corretto, ma alla fine il numero che conta di più è quante volte la palla ha superato la linea di porta"."Siamo molto contenti di come hanno giocato e stanno giocando le ragazze arrivate a inizio 2025: il nostro è un gruppo molto accogliente quindi si sono subito sentite a casa. Noi abbiamo una proposta tattica e tecnica molto precisa, che una volta compresa permette alle ragazze di integrarsi al meglio: inoltre, con la società, in questi mesi sapevamo perfettamente che cosa andare a cercare, di che tipologia di giocatrice avessimo bisogno. Il fatto che i nuovi arrivi abbiano fatto così bene fin dall'inizio significa che chi ha scelto queste ragazze ha centrato in pieno quello l’obiettivo, mettendomi a disposizione giocatrici adatte alla nostra proposta di calcio".ATTENZIONE AL MILAN«La buona notizia è che le ragazze a disposizione stanno bene e hanno saputo gestire le energie, quindi metteremo in campo un’ottima formazione. Giochiamo contro una squadra giovane, che fa un buon calcio e non ha nulla da perdere, quindi giocherà a mente sgombra. Inoltre ricorderanno bene come è finita l’ultima volta, quindi avranno il dente avvelenato e vorranno fare una gara al massimo. Un match difficile, insomma, in cui dobbiamo stare molto attenti. Mancano poche partite, e a questo punto il nostro obiettivo è chiaro, e dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile».