Le parole in conferenza stampa di Simone Millozzi, presidente del Pontedera, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Massimiliano, nome numero uno per la panchina della"Come società abbiamo sempre avuto massima trasparenza, e, mantenendo questo filo conduttore di trasparenza, siamo ad annunciare la rescissione consensuale dell'accordo con il nostro mister Max Canzi. Siamo dispiaciuti di perderlo, ma le richieste che ha avuto ci inorgogliscono perché certificano il buon lavoro di tutti. Chiaro, salutiamo un uomo vero prima ancora che un professionista serio, e questo aumenta il dispiacere, ma non volevamo tarpare le ali a nessuno: abbiamo saputo in giornata la notizia, è invece di un freddo comunicato abbiamo preferito salutarlo e parlare di persona".