Juventus Women, Canzi: 'La Lazio un incidente di percorso, vogliamo ripartire'

DaPenultimo turno di Regular Season per le Juventus Women, che domenica 2 alle 12.30 a Biella affrontano in Napoli. Match importante per rinsaldare la prima posizione in classifica, dopo la bella vittoria di domenica contro l’Inter, e per mettersi subito alle spalle la prestazione non scintillante in Coppa Italia.«Il calcio è bello perché ti dà subito l’occasione di ripartire, di concentrarti sull’impegno in arrivo – commenta alla vigilia Mister Massimilano Canzi – Giovedì è stata una partita non bella, ma ci sono aspetti da salvare. Intanto, la qualificazione, perché era l’obiettivo più importante. E poi ho visto buone cose dal punto di vista dello spirito, specie alla fine, e dell’impatto che hanno avuto le giocatrici entrate a gara in corso, che si sono portate dietro il resto della squadra. Per il resto, diciamo che è stato un incidente di percorso: non ho visto problemi fisici, altrimenti non saremmo andati così forte proprio alla fine».

TESTA AL NAPOLI«Ci sono due partite per concludere la prima fase del campionato, e da adesso ogni punto ha un peso specifico diverso, perché si entra nel periodo decisivo. Domenica, contro il Napoli, non sarà semplice: loro si giocano molto, e hanno appena cambiato allenatore e quindi modo di giocare».Spiega Canzi: «Conosco bene Sassarini, l’ho incontrato tante volte, in Primavera e in Serie C, ha esperienza e lo stimo molto: sarà una partita pericolosa, da prendere con grande attenzione. Non dimentichiamo però che, in campionato, arriviamo dalla bella vittoria con l’Inter, e vogliamo quindi ripartire da quanto visto domenica scorsa, sapendo che d’ora in poi ogni errore rischia di essere pagato caro».