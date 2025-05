Juventus Women, Canzi in zona mista: '4-0? Oggi mi sono anche arrabbiato'

Getty Images

Le parole di Canzi in zona mista

, tecnico della Juventus Women , ha commentato la vittoria dellanella finale contro la Roma anche in zona mista allo stadio Sinigaglia di Como.– "Direi nove. Credo che sia il voto giusto, ed è pazzesco. È un voto altissimo. Io a scuola non ho mai preso nove, però lascia spazio comunque al cercare di migliorarsi perché poi alla fine sentivo la domanda che avete fatto a Lisa e bisogna sempre poi cercare di migliorarsi. Chiaro che più fai e più diventa difficile alzare l’asticella. Però credo che nove sia un voto molto giusto".

– "Sì, sicuramente, ma poi bisogna anche capire i momenti della partita, nel senso che oggettivamente nel primo tempo abbiamo fatto goal ogni volta che siamo scesi, quindi oltre a giocare bene devi anche avere fortuna, quindi oggi siamo stati bravi e fortunati. Dopodiché è inevitabile che quando perdi 4-0, mettendomi dall’altra parte, diventa anche molto complicato, quindi siamo stati facilitati anche da quello, però bene. Un paio di volte mi sono arrabbiato perché abbiamo peccato un po’ di leggerezza. Mi ero raccomandato all’intervallo, ho detto che volevo vedere giocare come se la partita fosse ancora in bilico, perché le partite si riaprono in un attimo. Mi è già capitato in carriera. Beh, quindi l’abbiamo gestita bene. Son contento. Poi quando non si prende goal io sono contento. Vincere 4-0 una finale è una cosa rarissima, perché arrivano due squadre che sono sullo stesso livello, quindi non me l’aspettavo. Deve andarti tutto bene, devi fare la partita perfetta".– "Sono quelle partite dove vedi che ti va tutto bene, nel senso come ha detto Lisa, c’era la percezione che stessimo bene, che potessimo fare bene. Lì capisci che hai grandi possibilità, all’intervallo ho detto alle ragazze che avevamo in mano un’opportunità straordinaria e non dovevamo buttarla via".– "Come tutte le cose ha dei pro e dei contro. A me, vi dico la verità, la formula che c’era adesso non dispiaceva per niente perché comunque secondo me alzava anche il livello della competitività. Bisogna capire questa competizione nuova come verrà interpretata. Dopodiché 12 squadre vuol dire 22 partite, potrebbero essere pochine".