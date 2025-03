Juventus Women, Canzi: 'I bilanci a fine stagione'

Getty Images

Le parole di Maxin conferenza stampa:FINALE- “In campionato ci rimangono sette gare ed hai anche la possibilità di sbagliarne una, ragionevolmente c’é tempo di distribuire lo sforzo. Oggi 90 minuti con una finale in palio quindi siamo molto contenti di essere arrivati in finale”INGRESSO NUOVE- “innanzitutto va riconosciuta la bravura di chi sceglie le giocatrici che si inseriscono bene ma sono forti, inserire quelle forti é facile. La qualità é la prima cosa. Poi cerchiamo di dare concetti semplici e chiari. Poi questo é un gruppo accogliente e questo é importante. I bilanci? Al ristorante il conto me lo portano sempre alla fine, difficilmente prima del dessert. Quindi rimandiamo le valutazioni”.

COME AFFRONTARE LA ROMA- “una finale é sempre una partita a sé stante. Siamo contenti di esserci arrivati, entriamo nell’altro compartimento e pensiamo al campionato che finirà prima. La coppa da domani non é il primo dei nostri pensieri. La finale l’abbiamo sudata e guadagnata senza prendere goal e fa sempre piacere”.EREDITÀ DEL GRUPPO- “Speravo di arrivare a questo punto della stagione cosi. Se sono qua é perché si era valutato potessi fare meglio come sempre succede quando si cambia allenatore, é capitato anche a me subirlo e fa parte del gioco. Essere a questo punto in ballo fino alla fine di due competizioni su tre é una cosa molto positiva, poi i conti li tireremo alla fine ma intanto ci siamo a giocarcela”.