Juventus Women, Canzi: 'Giocare bene a volte non basta. Contro il Milan...'

Ultima giornata di regular season per il campionato di Serie A femminile: oggi alle 15.00 lava a giocare in casa del, per chiudere al meglio la prima fase e prepararsi alla Poule Scudetto. "La stagione è bella, è intensa, non c’è un attimo di tregua, soprattutto per chi come noi ha giocato anche la fase a gironi della Champions – commenta Mister-. Adesso arriva un momento in cui i punti iniziano a pesare un po' di più, perché c'è meno possibilità di rimediare, ed è una cosa che vale per noi, ma anche per tutte le altre squadre».

- "Ci aspettiamo una squadra che è in grande condizione, che sta facendo molto bene e che gioca un buon calcio: inoltre inseguono un traguardo importante, quindi sarà una partita difficile".- "Ci è mancata solamente la finalizzazione: abbiamo tirato in porta tante volte, è stata una partita giocata con il giusto spirito, creando molto; sapevamo che sarebbe stata insidiosa, ma è stata una di quelle giornate che, nel corso di una stagione, semplicemente capitano. Guardando i dati, se non si sapesse il risultato verrebbe da pensare a un match vinto da una delle due con un paio di goal di scarto: è stata la dimostrazione che, nel calcio, il dato che conta più di tutti è quante volte la palla entra in porta. Succede, a volte a tuo favore, a volte no. La prestazione c’è stata, a differenza della partita di Coppa Italia: semmai, ci portiamo a casa la lezione che giocare bene alle volte non basta".- "Le prime ragazze arrivate, Harviken e Brighton, procedono nel loro percorso di adattamento al nostro calcio che, specie se arrivi da oltreoceano, non è cosa scontata. E stanno facendo molto bene. Adesso è arrivata anche Stølen Godø, che conoscevamo avendola affrontata nel Valerenga. Sta procedendo con il suo percorso di preparazione fisica, e siamo sicuri ci darà una grande mano".