Women, Canzi: 'Da oggi dobbiamo migliorare un aspetto. Salvo lo spirito'

Juventus Women-Napoli, il commento di Canzi

Il tecnico della Juventus Women Max Canzi ha commentato la sfida contro il Napoli in conferenza stampa. Le sue parole."Salvo lo spirito, la voglia di far bene tranne i primi 10 minuti dove abbiamo perso tante seconde palle arrivando spesso in ritardo. Poi ci siamo sistemate. Non ho ancora visto i dati della gara ma abbiamo creato tantissime occasioni e ne abbiamo concesse poche. La partita è positiva, poi come dico sempre ciò che conta alla fine sono i goal. Il risultato dice 1-1 e va portato a casa al di là di chi merita o chi non merita. Chiaramente non va bene avere così tante occasioni e non concretizzarle".

"Se analizziamo i risultati nelle ultime quattro partite abbiamo fatto due sconfitte, un pareggio e una vittoria. È un periodo in cui non stiamo performando al massimo sicuramente come risultati e anche un po' come prestazioni. Al di là di oggi dove penso che la prestazione ci sia stata. Se ne esce come abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai esaltati quando le cose andavano bene. A volte abbiamo raccolto più di quanto seminavamo vincendo partite in maniera anche fortunosa, non bisogna dimenticarselo. Questa partita invece giocandola così altre dieci volte la vinciamo sempre. Sono convinto che, per la qualità che abbiamo, se lo spirito è questo i risultati li facciamo. Non dimentichiamoci che abbiamo cinque punti di vantaggio, queste difficoltà in campionato può averle chiunque contro chiunque. Il livello tattico si sta alzando di partita in partita, il Napoli si è presentato qui con un'idea tattica molto precisa. È difficile per chiunque, non solo per noi"."È in una fase così, è oggettivo che non stia facendo bene. Pensiamo sia una fase, sicuramente deve migliorare tante cose. È evidente sia in un momento di difficoltà. Ma è una ragazza che comunque ci ha dato tanto, al di là del contributo di gol che è stato abbastanza basso. Non possiamo permetterci di lascare indietro nessuno, oggi Girelli ha preso una botta all'inizio e ha giocato tutta la partita facendo il suo in uno stato di difficoltà fisica. E giustamente bisogna avere forze fresche quando serve...".- "Abbiamo creato occasioni, ma più che la cattiveria mancata abbiamo sbagliato qualche scelta. A volte la palla è uscita di niente, abbiamo preso il palo o ha fatto la parata il portiere. Alla fine la differenza tra l'essere poco cattivi ed essere sfortunati è sottile. Io non mi appello mai alla sfortuna che non esiste però abbiamo creato tanto e ogni tanto può capitare che raccogli poco. Ci sono altre volte in cui abbiamo creato di meno concretizzando di più. Mi vengono in mente altre partite in cui abbiamo lasciato punti in cui ero più arrabbiato. Oggi è evidente che avremmo dovuto fare di più sotto porta"."Le due nuove si stanno inserendo, stanno dimostrando le loro qualità. Calarsi nel campionato italiano per quanto si arrivi da un livello alto è difficile. Le richieste tatticamente sono molto elevate. Si sono adattate bene ma sono ancora a un certo punto del percorso di crescita"."Secondo me oggi ha fatto bene, una buona partita. Anche lei ha fatto tutto bene fino all'ultima cosa, come Bonansea e Girelli. Nella finalizzazione bisognava fare meglio. Lo spirito c'è stato quindi questa volta non posso arrabbiarmi. Sono dispiaciuto perché poteva essere un'occasione per far passare una giornata tenendo gli stessi punti di vantaggio. Nel corso di una stagione è normale poter lasciare qualche punto, sicuramente non abbiamo affrontato la partita pensando fosse una passeggiata. Sapevamo che era complicato e infatti lo è stato".