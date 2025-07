Juventus Women, Canzi a Tuttosport: 'Dispiace perdere Cantore. Ecco quali sono le principali contendenti'

Getty Images



Juventus Women, l'intervista a Canzi

"È stato molto bello! Da un certo punto di vista sono ancora molto gratificato, dall’altro sento il peso di una grossa responsabilità: quella di dover continuare a fare bene, perché poi nel calcio tutto quello che si fa rimane negli almanacchi, è vero, ma viene cancellato dal presente", cosìallenatore della Juventus Women, rivive la vittoria dello scudetto pochi mesi fa. Di seguito la sua intervista a Tuttosport."Un anno fa era tutto nuovo, anche a livello di facce e persone. Questa volta ho vissuto il bello di rivedersi dopo un periodo di vacanza e la voglia di ricominciare a lavorare".

"IL VANTAGGIO DI NON CAMBIARE ALLENATORE - "Daremo grande risalto alla parte fisica, perché bisogna riacquisire al più presto la condizione:ma questo lo dico non perché sono io, ma perché non servirà tutto il lavoro da zero dell’anno scorso. Ci saranno adattamenti a livello tattico, quello sì, ma non sarà tutto nuovo. Questa fase, poi, sarà diversa anche perché lavoreremo di fatto con tre gruppi: uno di giocatrici che rimarrà, uno di ragazze che andranno in prestito o in Primavera e poi il gruppo delle azzurre che in realtà speriamo torni il più tardi possibile"."Naturalmente, essendo la Juve punteremo ad andare più avanti possibile in tutte e cinque le competizioni. Il vantaggio è che la nuova Serie A Women’s Cup va a riempire un periodo vuoto (parte il 23 agosto, ndr) e quindi incide relativamente. A differenza dell’anno scorso, invece, dovremo preparare anche la Supercoppa, che durante l’ultima stagione era coincisa con un periodo di riposo"."È interessante e più bella intanto perché giocheremo contro sei squadre e non tre e poi perché, posizionandosi tra la 5ª e la 12ª della classifica, attraverso il meccanismo dei playoff, potremmo avere avere un’ulteriore possibilità di andare avanti, di accedere ai quarti"."È stata una grande dimostrazione di stima e fiducia ed è importante anche perché mi permette di lavorare non a scadenza, ma con una prospettiva più lunga. Così come importante è stata la conferma in toto del mio staff"."Con Stefano in realtà ci sentiamo sempre: è stato bello ritrovarsi, è una persona con la quale ho proprio piacere di stare e con lui, sì, parliamo tanto di calcio, ma parliamo anche tanto di altro. Infatti mi ha chiesto quale libro avessi letto!"."Con Piovani l’Inter lo scorso anno ha fatto forse la sua miglior stagione, quindi è normale che se arrivi secondo e ti migliori poi punti a vincere. Quindi credo che sarà la squadra che principalmente proverà a prendere il nostro posto, così come la Roma perché i nuovi cicli portano con sé grandi ondate di freschezza. Mi viene in mente anche la Fiorentina, che non avrà le Coppe, aspetto che quest’anno avrà grande influenza sul campionato. E poi anche la scelta dell’allenatore da parte del Sassuolo manda un messaggio chiaro. Credo che sarà un campionato molto competitivo"."È chiaro che mi dispiace non averla a disposizione e che dovremo cercare di sopperire a questa sua mancanza, ma la società sta facendo la sua parte sul mercato e noi dovremo farla in campo. Sono contento per lei, sarà una bellissima esperienza, e sono contento perché se il campionato americano guarda in casa Juventus vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di molto importante e forse il vento sta iniziando a girare".."Qualche anno fa qualcuno l’aveva data per finita… quest’anno si è messa a totale disposizione, forse ha percepito che potesse beneficiare proprio di questo cambio di intensità in allenamento e l’ha fatto. È una leader in campo e fuori. Nei giorni scorsi, a lei come alle altre “mie” ragazze, ho scritto quanto io sia orgoglioso di essere il loro allenatore".