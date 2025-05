Juventus Women, Canzi a Sky: 'Pensiamo alla finale, i bilanci si fanno alla fine'

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico delleha parlato della finale dicontro laNESSUN CALO - "Sicuramente il fatto di aver chiuso con largo anticipo ci ha dato l'opportunità di festeggiare ma anche di tornare sul pezzo per questo momento che ci apprestiamo a vivere".BILANCIO - "Il bilancio a me piace farlo alla fine, manca ancora un pezzo ed è un pezzo molto molto importante. Per quello che ho avuto la possibilità di vivere fino ad adesso, sono stracontento, è un mondo bello, interessante, un grandissimo club come la Juventus mi ha dato la possibilità di entrarci. Sono entrato in punta di piedi, per il momento le cose stanno andando molto bene, mi sono divertito tanto, ho trovato un gruppo di ragazze straordinario e un club meraviglioso, ma manca ancora un tassello importante".

LA ROMA - "La Roma si affronta con grandissimo rispetto, come abbiamo sempre fatto durante la stagione, è la squadra che aveva vinto gli ultimi due scudetti e più di tutti negli ultimi due anni quindi non possiamo che portare grandissimo rispetto e cercare di affrontarle con la concentrazione più alta possibile".LE PAROLE DI ZENGA - "Sì, abbiamo scherzato tanto. Era molto contento per me, abbiamo scherzato tanto perché la sua estrazione da tifoso e da leggenda, è diversa ma Walter è sicuramente un amico e mi ha augurato il meglio, ci siamo sentiti spesso da inizio anno e come facciamo da cinque anni dopo aver lavorato insieme. Abbiamo passato il Covid insieme, quelle sono cose che uniscono tanto".