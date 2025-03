Juventus Women, Cantore: "Quando sono arrivata qui non mi rendevo conto"

Getty Images

Le parole di Cantore sulla Juventus Women e la Nazionale

L'attaccante della Juventus Womenha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro Tv. Cantore ha commentato diversi temi, parlando sia della sua esperienza con la maglia della Juve, iniziata ormai da diverse stagioni, sia con la Nazionale.Di seguito le dichiarazioni complete dell'attaccante bianconera."Già da piccola questo sport mi dava tante soddisfazioni. Mi allenavo con quelli che sono ancora i miei amici e mi piaceva tornare a casa sporca per aver giocato all’aria aperta nel fango. Tutto questo ha creato dei legami importanti che tutt’ora mi porto dietro".

"Ero arrivata alla Juve, ma non me ne rendevo conto. Se ripenso a quegli anni so che avrei potuto metterci più impegno. L'infortunio del 2018 ha rappresentato il crocevia della mia carriera. La riabilitazione mi ha forgiato e mi ha trasmesso tante di quelle caratteristiche che porto ora in campo. Una su tutte, il sacrificio. Mi ricordo i pianti perché il fisioterapista mi faceva correre tantissimo e spesso pensavo di non farcela, ma in quel periodo ho imparato il significato del termine lavoro"."La prima rete è stata un’emozione incredibile. Eravamo a Coventry per l’Arnold Clark Cup, lo stadio era pieno e ricordo che ci siamo riscaldate sulle note di ‘You’ve got the love’. Per me segnare è come una liberazione, è bello dare una mano concreta alla squadra e quel giorno ho provato una gioia particolare. La Nazionale per me è qualcosa di enorme, è quel brivido che ti viene quando canti l’inno. Il punto più alto è stato il Mondiale, che però purtroppo non è andato bene. Dopo è arrivato mister Soncin che ha portato tante novità, curando ogni dettaglio e preparando ogni partita come fosse una finale. Il sogno? Vincere qualcosa in azzurro deve essere una soddisfazione unica. Rappresenti il tuo Paese e condividi lo spogliatoio con un gruppo di amiche. Al solo pensiero mi viene da sorridere".