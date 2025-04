Juventus Women, Cantore è impressionante! Contro la Roma...

Getty Images

Sofia Cantore è stata la protagonista assoluta del big match tra Roma e Juventus nel campionato femminile. L’attaccante bianconera ha lasciato il segno con una prestazione di altissimo livello, coronata da un gol, un assist e una costante pericolosità offensiva. Oltre al contributo diretto nelle due reti della Juventus, Cantore si è distinta per la sua capacità di creare gioco e mettere in difficoltà la difesa avversaria.Con ben cinque occasioni da gol generate per le compagne, è risultata la giocatrice che ha creato più opportunità nell’arco della partita. Il suo dinamismo, l’intelligenza tattica e la precisione nei passaggi l’hanno resa una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia giallorossa. La prestazione di Cantore non è passata inosservata e conferma la sua crescita costante all’interno della rosa bianconera.

La Juventus femminile, impegnata nella rincorsa allo scudetto, può contare su una giocatrice in grado non solo di segnare, ma anche di far giocare meglio le compagne. Prestazioni come questa non solo consolidano il suo ruolo nel gruppo, ma rafforzano anche le ambizioni della squadra in vista del finale di stagione, dove ogni punto e ogni giocata possono fare la differenza.