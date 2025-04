Juventus Women campione d'Italia: le immagini della festa scudetto FOTO e VIDEO

Getty Images

Oggi a Biella si respira un’atmosfera speciale: dopo giorni di pioggia e allerta meteo, il sole splende e colora il cielo di speranza e orgoglio. È un giorno atteso con trepidazione per un’intera stagione: laè Campionessa d’Italia. Le bianconere, guidate da Max Canzi, conquistano il loro sesto Scudetto, scrivendo una nuova pagina nella giovane ma già gloriosa storia della squadra nata nel 2017 grazie alla visione di Stefano Braghin e Rita Guarino.Un anno fa, la Juventus attraversava un momento difficile: l’addio di Joe Montemurro lasciava spazio all’incertezza. Ma oggi la realtà ha superato ogni aspettativa. La vittoria contro il Milan ha sancito matematicamente il titolo, coronando un percorso non sempre facile. Max Canzi ha saputo creare un equilibrio perfetto tra l’esperienza di veterane come Girelli, Bonansea e Rosucci e l’energia delle giovani Beccari, Schatzer e Cantore.

Juventus Women, le immagini della festa scudetto