La carriera

Le parole di Braghin

Laha ufficializzato l’arrivo di Michela Cambiaghi , attaccante classe 1996, tra le protagoniste della Serie A femminile negli ultimi anni. La giocatrice, come si legge su juventus.com, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e indosserà la maglia numero 36.Nata in provincia di Monza e figlia d’arte (il padre Alberto è stato calciatore negli anni ’80), Michela ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Concorezzese, prima di approdare al Fiammamonza, dove ha esordito in Prima Squadra a soli 15 anni.Cambiaghi vanta oltre 200 presenze in Serie A femminile, con esperienze nei club di Mozzanica, Como 2000, Sassuolo, Parma e infine Inter, dove ha disputato le ultime due stagioni totalizzando 47 presenze e 17 reti.In ambito internazionale ha debuttato con la Nazionale maggiore italiana nell’ottobre 2023, subentrando a Barbara Bonansea in una sfida di UEFA Women’s Nations League contro la Spagna. Con l’Italia ha già collezionato 17 presenze e 5 reti.Il direttore del settore femminile della Juventus, Stefano Braghin, ha commentato così l’arrivo della nuova attaccante:«Siamo felici di accogliere Michela, porta caratteristiche che saranno utili alle nostre soluzioni offensive. Non è arrivata per sostituire chi è andato via date le sue differenti qualità. Sarebbe riduttivo e poco rispettoso considerare Michela semplicemente un'alternativa: è una mia prima scelta, a prescindere».