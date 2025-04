Juventus Women, cambia la Serie A: ecco come. E ci sarà una nuova competizione

Getty Images

DaLa stagione 2024/2025 di Serie A Femminile sta volgendo al termine e si inizia, dunque, a pensare alla prossima. Una stagione che si preannuncia ricca di novità sia per il massimo campionato femminile italiano, ma anche per la Coppa Italia e non solo.SERIE A FEMMINILE 2025/2026Entrando più nel dettaglio, l'Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica ha dato il via libera alla nuova struttura della Serie A Femminile per la stagione 2025/2026. In seguito alla riforma dei campionati, il numero di squadre partecipanti alla massima serie salirà da 10 a 12, mentre la Serie B passerà da 16 a 14 formazioni. Il campionato si disputerà con un girone unico e la formula del doppio confronto (andata e ritorno), per un totale di 22 giornate.

COPPA ITALIA FEMMINILE 2025/2026Approvato anche il format della Coppa Italia: il torneo inizierà con un turno preliminare a eliminazione diretta riservato alle neopromosse in Serie B. A seguire, nel primo turno entreranno in gioco le squadre della serie cadetta e le ultime quattro classificate della Serie A – secondo la graduatoria che sarà pubblicata in seguito –. Dal secondo turno parteciperanno le restanti otto squadre della Serie A. Quarti e semifinali si giocheranno, come nella stagione in corso, con gare di andata e ritorno.NEW ENTRYInfine, la grande novità riguarda la creazione di una terza competizione che si svolgerà in formato "concentrato" all’inizio della nuova annata sportiva, prima dell’avvio del campionato. Al torneo prenderanno parte tutte le 12 squadre di Serie A, suddivise in tre gironi da quattro. Le prime classificate di ciascun girone, insieme alla miglior seconda, accederanno alla Final Four per decretare la squadra vincitrice.