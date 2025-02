Juventus Women, calendario Poule Scudetto: come funziona e le partite

Getty Images



Come funziona la Poule Scudetto?

La Poule Scudetto della Serie A femminile 2024/2025 prende ufficialmente il via nel weekend del 1-2 marzo. Dopo la conclusione della regular season, le migliori cinque squadre si sfideranno in un girone decisivo per il titolo. La Juventus Women , prima in classifica con 45 punti, inizia il suo percorso contro la Roma e chiuderà la competizione affrontando l'Inter.Il nuovo format della Serie A femminile prevede due gironi separati: lae la. La prima riunisce le migliori cinque squadre della stagione regolare, mentre la seconda include le formazioni che lotteranno per non retrocedere.



Criteri di classifica

Se due o più squadre terminano a pari punti, la classifica verrà determinata considerando i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti (due della regular season e due della Poule Scudetto).

La prima classificata si laurea campione d'Italia e ottiene l'accesso diretto alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2025/2026.

La seconda e la terza classificata parteciperanno ai turni preliminari della UEFA Women's Champions League.

Il nuovo format europeo introduce anche la UEFA Women's Europa Cup, seconda competizione continentale femminile.



Le squadre qualificate alla Poule Scudetto

Juventus Women (45 punti) Inter (38 punti) Roma (35 punti) Fiorentina (28 punti) Milan (25 punti)

Il calendario della Juventus Women per la Poule Scudetto

Prima giornata: 1-2 marzo 2025 | Juventus-Roma

Seconda giornata: 8-9 marzo 2025 | Milan-Juventus

Terza giornata: 15-16 marzo 2025 | Juventus-Fiorentina

Quarta giornata: 22-23 marzo 2025 | Riposo

Quinta giornata: 29-30 marzo 2025 | Inter-Juventus

Sesta giornata: 12-13 aprile 2025 | Roma-Juventus

Settima giornata: 18-19 aprile 2025 | Juventus-Milan

Ottava giornata: 26-27 aprile 2025 | Fiorentina-Juventus

Nona giornata: 3-4 maggio 2025 | Riposo

Decima giornata: 10-11 maggio 2025 | Juventus-Inter

Nella Poule Scudetto, le squadre si affrontano in gare di andata e ritorno, per un totale di dieci giornate. Ogni formazione porta con sé i punti, la differenza reti e gli scontri diretti maturati nella regular season.Le cinque squadre che si contenderanno il titolo di campione d'Italia sono: