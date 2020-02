Domani comincia la #ViareggioWomensCup

Domani parte il, laè pronta a difendere il trofeo conquistato l'anno scorso grazie alla vittoria contro il Sassuolo in finale. L'allenatore Spugna osserva attentamente l'ultimo allenamento prima dell'inizio della competizione. Ecco le parole di Ludovica, capitana alla sua prima esperienza al Viareggio, Margherita, che l'anno scorso ha segnato in finale e spera di poter replicare anche in questa edizione.