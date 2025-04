Juventus Women, Braghin: 'Il rigore all'Inter è un'ingiustizia, mai visto in 30 anni, influisce sul campionato'

Getty Images

"Domenica al 90’ il campionato era virtualmente chiuso, in tre minuti si è riaperto anche perché adesso le inseguitrici stanno molto meglio di noi dal punto di vista psicologico e perché abbiamo ancora lo scontro diretto con entrambe”, così il direttore generale della Juventus Women, Stefano Braghin, nell'intervista a Tuttosport, ha commentato la sconfitta contro l'Inter. Un ko per 3-2 arrivato dopo un clamoroso errore arbitrale con il rigore concesso alle nerazzurre che ha portato al pareggio. Episodio che non va giù e che ha scatenato la rabbia della Juventus e di Braghin.

Juventus Women, le parole di Braghin sul rigore concesso all'Inter

In trent’anni di calcio non ho mai visto un calciatore che contemporaneamente riesce a colpire di testa e a sgambettare volontariamente un avversario. Forse solo in Kung Fu Panda… Seriamente, credo che per dare un rigore al 93esimo in una sfida scudetto servano evidenze ben diverse, posto che qui di evidente c’era ben poco”."Ben venga il VAR a chiamata e speriamo anche che la “crisi vocazionale” all’arbitraggio possa essere risolta: non è facile avere un livello alto, ma so che si sta lavorando per alzare la concorrenza e, di conseguenza, il livello delle prestazioni arbitrali in coerenza con quanto accade sui campi del calcio femminile”.“Poter rigiocare dopo sette giorni forse sarebbe stato più semplice, avere due settimane per pensare a quanto è accaduto potrebbe non essere d’aiuto. Ma la nostra è una squadra genuina e appassionata. Si è visto nei due minuti successivi proprio a quel rigore…”.“Le ragazze hanno cercato di reagire all’ingiustizia rimediando anziché ragionando per conservare il pareggio, cosa che sarebbe stata più logica. In quel momento il cuore ha prevalso sulla ragione, questa è una cosa bellissima che non potrò mai rimproverare loro. Poi, è vero, dobbiamo crescere in questo tipo di letture perché certi slanci si pagano cari e proprio l’episodio del rigore ci insegna che"Che di fronte alla sconfitta esenza parlare troppo e lavorando duro, trovando conforto nei nostri principi. La classifica dice che siamo a +7, lo stesso vantaggio che avevamo all’inizio della Poule Scudetto, ma con quattro gare in meno da giocare. Ho detto che dobbiamo ripartire da qui. Le ragazze non devono perdere la fiducia e soprattutto devono isolarsi dalle sentenze che possono arrivare dall’esterno. Il carro dei vincitori in questo mondo si riempie e svuota velocemente”.SU CANZI - “Siamo due vecchi bucanieri del calcio, abbiamo vissuto almeno 60 campionati in due ed entrambi abbiamo navigato in mari ben più tempestosi. Al di là del suo sfogo imminente, è bastato uno sguardo, non aveva certo bisogno del mio aiuto…”.“Sono entrambe pericolose, la Roma nelle ultime stagioni ha imparato a vincere e a livello individuale ha giocatrici che possono decidere le gare in qualsiasi momento. Quest’estate, nell’incredulità generale, avevo messo l’Inter tra le favorite per lo scudetto e non mi ero sbagliato, ha un allenatore che sa tirare fuori il meglio dalle ragazze”.“Siamo ancora in ballo su due fronti e quindi adesso cercheremo di completare l’opera. Con un tecnico nuovo e un totale di 14 inserimenti onestamente la situazione attuale va oltre le aspettative di inizio stagione, quando i nostri obiettivi erano l’accesso al Group Stage e la qualificazione alla prossima Champions. Entrambi raggiunti”.