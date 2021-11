Martedì 9 novembre, alle ore 21, lariceverà ilnella gara valida per la. Lo farà nella cornice dell'Allianz Stadium, dove ci si potrà recare prenotando gratuitamente il biglietto. Alla vigilia del match, i tagliandi distribuiti sono già, in conferenza, ha dichiarato che ​il pubblico all'"sicuramente fa tanto, e le motivazioni per il fatto di essere qui a giocare una partita di Champions sono già tante. Ma la gente allo stadio per noi è un qualcosa di bellissimo: sarà una spinta".