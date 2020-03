Barbara, attaccante della Juventus Women e della Nazionale italiana,ha voluto comunicare il suo pensiero sull'attuale situazione in Italia. Ecco il suo post su Instagram:" Siamo l’Italia e per questo sono sicura che ci rialzeremo, ma per farlo bisogna seguire le regole. Bisogna fermare il contagio e lo possiamo fare solamente restando in casa poiché gli ospedali iniziano ad avere problemi nel riuscire a curare tutti. Per questo voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lavorando senza sosta e stanno facendo di tutto per aiutare l’Italia. Grazie".