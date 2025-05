Le parole di Lisa Boattin

Ancheha parlato in zona mista dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus Women , che ha sconfitto in finale la Roma per 4 a 0.– "Sicuramente l’emozione di alzare un trofeo è sempre la stessa, ma quando puoi vincere hai sempre voglia di continuare a vincere. L’emozione è sempre la stessa come ogni trofeo. La mia stagione è iniziata un po’ in salita con l’infortunio e adesso mi sento bene. In una squadra così è facile entrare dentro alle dinamiche. Siamo un gruppo fortissimo e adesso mi sento bene".– "L’ho detto anche prima, secondo me questo trofeo l’abbiamo vinto in pullman venendo qua. Ho respirato un’atmosfera forte tra di noi. Abbiamo cantato l’inno prima di scendere come facciamo sempre qui. Sono cose che senti e volevamo tanto questo trofeo perché volevamo chiudere bene la stagione. Abbiamo fatto dei risultati e credo che abbiamo vinto da squadra. Sono stati bellissimi. Siamo la Juve e quindi abbiamo sempre giocato per vincere. Oggi volevamo questo trofeo, chiudere in bellezza questa stagione che per noi è stata molto importante e riportare la coppa a Torino. Credo che l’atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo sia stato un po’ differente. La volevamo vincere".– "Diciamo che abbiamo anche festeggiato un po’ dopo lo Scudetto. Sono state due settimane importanti per preparare questa partita, il trofeo rimane nella storia. Lo dovevamo assolutamente portare a casa perché quest’anno non abbiamo giocato la Supercoppa. È solo colpa nostra perché l’anno scorso non abbiamo fatto una buona stagione. Quest’anno i trofei a cui abbiamo partecipato li volevamo portare a casa. Volevamo chiudere bene e lo abbiamo fatto".