Da Juventus.com:È una Lisa Boattin visbilmente emozionata quella che, a quattro giorni dal raggiungimento delle 200 presenze con la maglia bianconera, riceve all'Allianz Training Center di Vinovo la visita a sorpresa delle ragazze dell'Under 13 femminile di Fabrizio Franco.Tante le curiosità emerse in questo incontro davvero speciale per celebrare lo straordinario traguardo raggiunto da Lisa.L'EMOZIONE DELLE 200 PRESENZE«È difficile spiegare il mio stato d'animo in questo momento, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Per me ogni volta che indosso questa maglia è un'emozione indescrivibile. L'avere raggiunto 200 presenze con questi colori ha un valore inestimabile. Mai avrei pensato di raggiungere un traguardo del genere quando ho iniziato a giocare a calcio. Per me, dunque, questo risultato assume un valore ancora più grande e vedere oggi così tante ragazzine intorno a me, con lo stesso sogno che avevo anche io da piccola, è semplicemente straordinario».LA SCELTA DEL NUMERO DI MAGLIA«Ho scelto il numero 13 perchè quando giocavo a Brescia ho esordito in Women's Champions League proprio con questo numero di maglia. Diciamo che è stato il mio portafortuna e ho deciso di portarlo con me anche qui, alla Juventus».IL CALCIO: PIÙ DI UN SEMPLICE SPORT«Il calcio è la mia passione più grande, il campo da calcio è il posto dove mi sento più viva e dove riesco a sentirmi sempre me stessa. Questo sport mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone che fanno parte della mia vita e lo saranno per sempre. Quando gioco a pallone mi sento felice perchè sto facendo la cosa che mi piace di più in assoluto. Ho iniziato a giocare perchè mi è sempre piaciuto come sport. A casa mia si vedeva tanto calcio, mio papà è sempre stato un grande tifoso della Juventus e da quando ho iniziato a giocare qui lo è diventato ancora di più. Diciamo che non è stato difficile indirizzarmi verso questo sport. Ho praticato anche ginnastica artistica, ma soltanto per un mese perchè avevo capito che non era la disciplina sportiva adatta a me».I CONSIGLI DI LISA«A voi, ragazze, dico che è troppo importante non abbattersi mai. Se il calcio è davvero la vostra passione dovete crederci e continuare a lavorare con grande impegno e serietà, giorno dopo giorno. Non fermatevi davanti agli ostacoli, piuttosto trovate le soluzioni per superarli. Ci saranno sempre delle difficoltà lungo il cammino, ma con la vostra forza di volontà riuscirete sempre a metterle da parte. Credete nei vostri sogni».