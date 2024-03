LaWomen scenderà in campo alle ore 16 all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per la gara contro l'Inter. Chi non sarà della gara, ma sarà in tribuna sono Lisae Sofia. Per il terzino sinistro ci sono i postumi di un trauma contusivo al piede. Per l'attaccante classe 1999 invece una lieve distorsione alla caviglia. Tuttavia l'infortunio è stato rimediato a ridosso della partita e questo la costringe ad accomodarsi in tribuna. Due assenze pesanti quindi per il nuovo tecnico Giuseppe Zappella. In tribuna anche Ella Palis (per la seconda volta consecutiva) e Ilaria Toniolo.