DaSfida importante, quella di sabato 20 aprile a Biella per le Juventus Women: non c’è solo da ripartire nel migliore dei modi dopo la gara della scorsa settimana a Biella, ma c’è anche da conquistare il punto necessario per la matematica certezza della qualificazione al turno preliminare della prossima Champions League.Alla vigilia la sfida è stata raccontata da Paolo Beruatto, che dal 15 aprile scorso fa parte dello staff della Prima Squadra femminile. «Ho trovato un gran bel gruppo, organizzato molto bene, in cui si lavora con serietà. La squadra ha molte anime, ci sono le ragazze più giovani e ci sono le più esperte che sono le prime a dare sempre l’esempio. C’è davvero una grande professionalità. Ringrazio il Club per la fiducia che mi ha dimostrato, seguo il calcio femminile con grande interesse da molto tempo ed essere qui per me è un orgoglio».CONCLUDERE AL MEGLIOLa Juve vuole ricominciare a fare punti nella Poule Scudetto: «A Roma è stata una partita fra due grandi squadre, si è visto davvero un elevato tasso tecnico e di gioco. Noi in questa settimana abbiamo lavorato principalmente sulla gestione del pallone, per continuare a sviluppare nel migliore dei modi il nostro gioco propositivo, evitando il più possibile di subire le transizioni avversarie».Non solo: «Con il Sassuolo non sarà una sfida facile, perché il livello si è alzato davvero molto e perché anche loro hanno i loro traguardi da raggiungere: il nostro obiettivo è giocare nel migliore dei modi queste ultime partite, ovviamente per conquistare matematicamente il preliminare di Champions, ma anche per chiudere nel modo migliore e perché siamo la Juve»